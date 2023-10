Olciak93 też złożyła zeznania w prokuraturze. "Odpowiednie organy zdecydują, kto jest winny"

TezWinne 55 min. temu zgłoś do moderacji 18 33 Odpowiedz

I oni je sila z mieszkan wyciagali, tak ze rodzice nic nie zauwazyli? Same nawiazywaly z nimi kontakt, zeby sie dowartowsciowac przed rowiesnikami. O popatrzcie, ja lat 13/14 mam foty z tym z youtuba... A teraz wielce pokrzywdzone.... 14 latka doskonale wie co robi, to zadne biedne dziecko. Doskonale manipuluja i niszcza ludzi..