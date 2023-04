Olga Bołądź podzieliła się zdjęciem z sesji ciążowej. "To jedno z moich ulubionych" (FOTO)

Emka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 13 13 Odpowiedz

Nie rozumiem kobiet ,które zachodzą w ciążę ,a potem i tak nie są z ojcem dziecka tylko kłamią jakie to są niezależne,a każde dziecko mają z innym. To brak samoakceptacji i próba dowartościowania się raczej. Oczywiście zawsze wszystkienu winien jest facet ten zly i niedobry,a prawda jest taka ,że jak kobieta nie umie otrzymać związku i ciągle zmienia partnerów i robi sobie z każdym dziecko to coś tu jest bardzo nie halo z nią. Oczywiście ci faceci bez winy też nie są, ale w większości przypadków czerwone flagi widać już praktycznie od początku to po co zaciazac z takim typem?!