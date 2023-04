Olga Bołądź rodzi lada moment. Magdalena Lamparska wrzuciła do sieci zdjęcie jej brzucha. "Bocianowe" (FOTO)

Ehh 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Nie lubię kiedy pod zdjęciami kobiet z brzuchem pisze się gratulacje. Czego gratulować? Kiedy dziecko się urodzi to ok, nowy człowiek na świecie, super. Ale samo zapłodnienie, często z z wpadki to chyba jeszcze nie powód do gratulowania? :)