Olga Bończyk wspomina Zbigniewa Wodeckiego, opowiadając o jego ostatnich chwilach: "Choroba bardzo mu doskwierała"

Olga Bończyk od wielu lat wykonuje podczas swoich recitali przeboje z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Ceniona aktorka i wokalistka poznała go pod koniec lat 90. podczas wspólnej pracy nad jednym z koncertów telewizyjnych z serii "Co nam w duszy gra?". Szybko nawiązali przyjacielską relację, która zaowocowała kilkoma wspólnymi muzycznymi przedsięwzięciami .

Kolorowe czasopisma z czasem zaczęły rozpisywać się o ich bliskich stosunkach. Choć oboje odcinali się od sensacyjnych doniesień, 56-latka między słowami dawała do zrozumienia, że Zbigniew Wodecki był jednym z najważniejszych mężczyzn w jej życiu . Plotki przybrały na sile po premierze utworu o wymownym tytule "Więcej niż kochanek" dedykowanego właśnie niezapomnianemu muzykowi.

Olga Bończyk opowiada o Zbigniewie Wodeckim

Zbigniew Wodecki często powraca również we wspomnieniach jego przyjaciół. Muzyk posiadał cenną umiejętność zjednywania sobie ludzi. Potwierdziła to również wspomniana Olga Bończyk, która przeżyła z nim wiele pięknych chwil .

Zbyszek z całą pewnością był osobą, która z ogromną łatwością nawiązywała kontakty - czy to z publicznością czy z ludźmi spotkanymi na ulicy. Był absolutnie ponadprzeciętnie empatyczny, więc miał łatwość komunikowania się. (...) Kiedy się z nim rozmawiało, w ogóle się nie czuło tego, że on jest tak wielkim artystą i mógłby na przykład chcieć się odizolować od publiczności, która nieustająco chce autograf albo zdjęcie. Był niezwykle cierpliwy - zdradziła w rozmowie z Plejadą.

Wodecki zmarł wskutek rozległego udaru mózgu, do którego doszło kilkanaście dni po operacji wszczepienia bajpasów. Dawna gwiazda serialu "Na dobre i na złe" zdradziła, jak wyglądały ostatnie chwile artysty.

Oczywiście pod koniec życia był też mocno zmęczony i ta jego choroba bardzo mu doskwierała. Sam się nie napraszał i czasami też unikał tych kontaktów, ale jego natura zawsze ciągnęła go do ludzi, choć tak naprawdę życiowo był samotnikiem. Mimo że był trochę "jaskiniowy", to uwielbiał ludzi. Uwielbiał z nimi rozmawiać, uwielbiał ich słuchać i uwielbiał biesiadować - dodała na zakończenie.