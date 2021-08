Olga Buława WYSZŁA ZA MĄŻ! Była Miss Polski poszła do ołtarza Z CIĄŻOWYM BRZUSZKIEM (ZDJĘCIA)

Olga Buława pojawiła się na showbiznesowym radarze w 2018 roku, gdy postanowiła wziąć udział w konkursie Miss Polski. To wtedy okrzyknięto ją "najpiękniejszą Polką", co, podobnie jak w przypadku innych kobiet z tym tytułem, zaowocowało zaproszeniami na ścianki i krótkotrwałym zainteresowaniem kolorowej prasy.

Choć spodziewano się, że Olga Buława może powtórzyć medialne sukcesy Marceliny Zawadzkiej czy Pauliny Krupińskiej , to ostatecznie na szumnych zapowiedziach podboju show biznesu się skończyło. Była Miss Polski skupiła się więc na nauce i karierze stewardessy, w międzyczasie poszukując "tego jedynego". Teraz dowiadujemy się, że chyba w końcu go znalazła.

Tydzień temu aspirująca celebrytka ogłosiła, że szykuje się do ślubu z partnerem, Igorem Pilewiczem. W poniedziałek na jej profil trafiły zdjęcia z ceremonii, co było o tyle wyjątkowe, że była Miss poszła do ołtarza z ciążowym brzuszkiem. Zaledwie miesiąc wcześniej informowała bowiem, że wraz z ukochanym spodziewają się dziecka.