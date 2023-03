Olga Frycz ma swój pomysł na związek: "Żebyśmy się wszyscy kochali, ALE RAZEM NIE MIESZKALI"

Olga Frycz o miłości. Ma nietypowy pomysł na związek

Olga Frycz o relacjach z ojcem pierwszego dziecka i wspólnym wychowaniu córki. "Zaczęłam mieć ogromne poczucie winy"

Okazuje się, że świat, w jakim my żyjemy, jakoś od góry nam daje takie modele i ona wie, że to nie powinno tak funkcjonować, że mama i tata nie mieszkają razem i ona ma dwa domy. Jak ona skapnęła się, że nie jest to do końca naturalne, to ja zaczęłam mieć ogromne poczucie winy. Wiesz, to nie jest tak, że ja bym wróciła do Grzegorza, to jest temat zamknięty. Tylko sobie myślę, że gdybym wiedziała wtedy, to co wiem teraz, to może bym bardziej zawalczyła o to, żeby tę rodzinę ratować - zdradziła u Żurnalisty.