Olga Frycz świętuje powrót NIANI po dwóch tygodniach nieobecności: "Życie wtedy jest jakieś takie łatwiejsze"

Szacunek za to, że nie boi się przyznać, że ma nianie. Pracuje u pewnych „celebrytów” którzy kreuja wizerunek cudownej rodzinki gdzie mamusia wszystkim się zajmuje, biznesy, zakupy, dom, sprzątnie. A tak na prawdę- niania do dzieci, sprzątaczka do sprzątania domu No i pani do biura…