Olga Kaczyńska z "Top Model" jest W CIĄŻY! Zdradziła płeć dziecka (FOTO)

Olga Kaczyńska w 2011 roku zapragnęła spełniać swoje marzenia i wzięła udział w programie "Top Model". Mimo że Kaczyńskiej udało się zwyciężyć, to wkrótce okazało się, że bycie modelką to nie szczyt jej zawodowych ambicji. Jakiś czas później Olga opowiadała w rozmowie z "Dzień dobry TVN", że nie do końca odnalazła się w show biznesie.

Okazało się, że świat show biznesu nie jest do końca dla mnie. Przede wszystkim przez media społecznościowe i to, że trzeba w nich być, pokazywać, co zjadłam na śniadanie i żeby to się wszystko kręciło. To nie do końca było moje i nie rozumiałam zainteresowania moją osobą tylko dlatego, że byłam w programie - mówiła na antenie.