Olga Kalicka pomstuje na ceny ubrań dla dzieci: "Niby wszystko na przecenie, a wyszło 800 ZŁOTYCH! WTF?"

Kalicka łączy obowiązki zawodowe z wychowywaniem syna. Ostatnio celebrytka zrelacjonowała internautom efekty wizyty w sklepie z artykułami dla dzieci. Aktorka nie kryła zaskoczenia tym, ile pieniędzy wydała na zakupy. Opisując zdarzenie na swoim Instagramie, zauważyła, że do sklepu wpadła jedynie po rękawiczki na zmianę, ale - jak to często bywa w podobnych sytuacjach - jej wizyta w sklepie trochę się przedłużyła. W efekcie Kalicka do rękawiczek dobrała jeszcze skarpety, czapki, buty i kurtkę. Przy kasie okazało się, że zakupy - choć teoretycznie pochodziły z wyprzedaży - nie należały do tanich. Prezentując efekty "łowów" w postaci ciepłych ubrań na zimę, Olga napisała: