Olga z "Top Model" tłumaczy się z publicznego upokorzenia Kacpra: "Poczułam WEWNĘTRZNĄ POTRZEBĘ przedstawienia swoich myśli"

Monika 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

On ma szansę w modelingu a ona nie ! Nie ma co komentować jej zachowania , sama nie rozumie co to jest klasa i nie odróżnia szczerości od podłości. Kolega ma nieprzyjemny zapach z ust i ciężko się z tym faktem pracuje - można powiedzieć o tym jemu w cztery oczy, rozegrać sprawę żartem, może to problem zdrowotny ... tak czy inaczej nie trzeba ogłaszać całemu światu że komuś brzydko pachnie z ust. To jest chamstwo i w tym temacie nie ma dyskusji. Ale to jest mało ważne ona robi wokół siebie szum bo jest mega cienka jako modelka... zobaczcie zdjęcie - jest beznadziejna a chłopak super wychodzi na fotach, jest ciekawy, ma to coś... Olga do domu i tylko skandale mogą trochę pomóc tej kiepskiej kandydatce na modelkę. Zdjęcia i sesja mówi wszystko !!!!!