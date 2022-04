Olivia Wilde dostała na scenie festiwalu... SĄDOWE DOKUMENTY od byłego partnera!

Lik 1 godz. temu zgłoś do moderacji 320 2 Odpowiedz

W taki sposób dostaje się dokumenty wtedy, gdy świadomie i uporczywie nie odbiera się ich tradycyjną drogą przez dłuższy czas, blokując w ten sposób możliwość sprawy sądowej i przewlekając postępowanie. Jako że sprawa może się rozpocząć jedynie wtedy, gdy osoba pozwana odbierze wezwanie, to pozwani zazwyczaj go nie odbierają, nie otwierają przesyłek z sądu, zostawiają nietknięte koperty w skrzynkach pocztowych, odmawiają wzięcia ich z rak kurierów sądowych. Wręczenie koperty podstępnym sposobem jest wtedy jedyna opcją, po to są takie firmy. Przebierają się za klientów, bezdomnych, fanów na eventach, za przechodniów którzy niby przypadkiem proszą by im cos potrzymać i tym czymś okazuje się być wezwanie do sądu, tym samym ważnie i skutecznie doręczone.