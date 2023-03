Olivia Wilde twierdzi, że Jason Sudeikis chce doprowadzić ją do BANKRUCTWA! Prawnicy aktorki zabierają głos

Lea 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Miałam a w zasadzie mam przyjaciół, którzy się rozwiedli. To byli fantastyczni ludzie, mili mądrzy i rozsądni. Zaczęło się od jakiejś dupereli, a rozkręciło do irracjonalnych rozmiarów. Ona wniosła pozew rozwodowy, on się z hukiem wyprowadził. Obydwoje zaczęli się zachowywać jakby dosłownie demon ich opętał. Gdy on zabierał dzieci do siebie, a któreś z nich miało nie do pary skarpetkę, natychmiast stosowne pismo było sporządzone do opieki społecznej, gdy ona odebrała dzieci i jedno z nich miało uszczerbiony ząb (przewrócilo się na placu zabaw), ona brała dziecko pod pachę i jechała na policję... Po rozwodzie on potrafi obliczyć koszt wyprania spodni, bo dziecko przyjechało z plamką na spodniach i tę kwotę odjąć od alimentów. Mają trójkę dzieci, najstarszy syn już zapowiedział, że jak skończy osiemnaście lat (w tym roku), to wyprowadza się do dziadków, bo ma ich wszystkich dosyć. A teraz się zacznie podział majątku i to dopiero będzie cyrk.