Oliwia Bieniuk bawi się w Warszawie na koszt producentów "Tańca z Gwiazdami". "Planuję iść w miasto"

Choć Oliwia Bieniuk nie ma jeszcze prawie żadnego dorobku w aktorstwie czy modelingu, to jakimś cudem jest jedną z największych "gwiazd" nadchodzącej edycji Tańca z Gwiazdami. Młoda celebrytka budzi emocje, więc szybko stała się bohaterką kolorowej prasy. 19-latka nie ukrywa, że chciałaby iść w ślady matki i zaistnieć w show biznesie, ale póki co jeszcze nie wie dokładnie, jak dokładnie zamierza kierować swoją karierą... Jak przyznała, bez wahania zgodziła się wziąć udział w tanecznym show, który z pewnością przysporzy jej nowych fanów.

Producenci Tańca z Gwiazdami dobrze wiedzą, że Bieniuk może przyciągnąć przed ekrany wielu widzów i dbają o to, by młoda celebrytka czuła się jak najbardziej komfortowo. Na czas prób i nagrań wynajęli dla niej nawet mieszkanie w stolicy, do którego już zdążyła się wprowadzić.