Oliwia Bieniuk otwiera się na temat MAMY w szczerym wywiadzie: "Codziennie myślę o tym, czy pochwaliłaby moje decyzje"

Cóż, to jest taki wiek, że trzeba wybrać co chce się robić w życiu, a im lepiej się wybierze, tym szybciej można to spieniężyć bez większych zakrętów życiowych (dodatkowa matura, zmiana kierunku studiów itd.). Oliwia od dziecka widziała aktorstwo "od kuchni", ma odpowiedni profil w liceum, twierdzi że to lubi, zatem nic tylko cisnąć. Czy wywiad do Vivy jest w tym potrzebny? Szczerze sądzę, że tak, ponieważ nic tak nie przyciąga do kin jak znane nazwisko. Więc jak nie dopuści do tego by wszyscy o niej zapomnieli, to łatwiej jej będzie dostać pierwszoplanową rolę w filmie. Tylko bądź ostrożna Oliwia, dla mediów jesteś tylko towarem na którym zarabiają, Ty ich tak naprawdę nie obchodzisz, musisz umieć sama o siebie zadbać.