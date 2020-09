Oliwia Bieniuk o swojej relacji z Martyną Gliwińską: "Nie mogę nakazać tacie, by kochał tych, których JA LUBIĘ"

Jak można było przewidzieć, duża część rozmowy z dziennikarką Vivy! siłą rzeczy poświęcona była jej zmarłej przed laty rodzicielce. Oliwia zdradziła między innymi, że wzorem mamy planuje pójść do szkoły teatralnej, dlatego już od pewnego czasu szlifuje swój warsztat aktorski. Oprócz tego wróciła pamięcią do traumatycznego momentu, kiedy to przed sześcioma laty dowiedziała się o śmierci Ani.