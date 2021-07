Oliwia Bieniuk pokazuje tanecznego PARTNERA z "Tańca z gwiazdami" (FOTO)

Połowa wakacji to moment, gdy stacje szykują się już pełną parą do startu jesiennych ramówek . Po ubiegłorocznych perturbacjach wywołanych pandemią nadawcy liczą, że uda się pokazać więcej programów na żywo.

W jesiennej edycji programu wystąpi między innymi Oliwia Bieniuk. Będzie to telewizyjny debiut 18-latki, która dwa miesiące temu zdawała maturę. Córka Jarosława Bieniuka zdecydowała, że zrobi sobie roczną przerwę od nauki. Dopiero w 2022 roku Oliwia chce próbować sił na egzaminach do szkoły filmowej. Na razie czeka ją praktyczny sprawdzian przed kamerą i występy na planie "Dancing with the Stars".