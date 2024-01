Oliwia Bieniuk zapozowała na tle włoskich gór. Internautka porównała jej brwi do KRZAKÓW. Młoda celebrytka ODPOWIEDZIAŁA (FOTO)

Nik 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nigdy nie zrozumiem dlaczego ludzie muszą wciskać wszystkim dookoła swoją opinię. Dlaczego każdy uważa że to co on myśli chce/musi poznać reszta świata? Serio uważacie że kogoś obchodzi Wasze zdanie? Że ktoś czeka na wasze uwagi i propozycje? Oswiecę was: ludzie lubią żyć po swojemu!