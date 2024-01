Omenaa Mensah i Rafał Brzoska zdradzili, co wystawili na tegoroczną aukcję WOŚP. Przebiją ubiegłoroczny rekord? (WIDEO)

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska wystawili na aukcję spędzenie wspólnego weekendu. Jakie atrakcje proponują?

Zachęceni olbrzymim sukcesem działacze przygotowali podobną ofertę również na potrzeby tegorocznej edycji WOŚP. Zamieścili w sieci nagranie zachęcające do udziału w aukcji, której przedmiotem ponownie jest wspólnie spędzony z Mensah i Brzoską czas w przepięknym zakątku Starego Kontynentu. Tym razem jednak padła jego konkretna lokalizacja.

To będzie weekend wspólnie z nami w hiszpańskiej Marbelli, z trenerem golfa światowej klasy, z pysznym hiszpańskim winem, z pysznymi hiszpańskimi kolacyjkami, z naszym czasem, z naszą zabawą. Odwiedzimy trzy mistrzowskie, najpiękniejsze pola golfowe na południu Hiszpanii i to wszystko będzie razem, po to, żebyśmy mogli, mam nadzieję, wygrać tak jak w zeszłym roku rekordową aukcję z kimś, kto ma bardzo wielkie serce - poinformowali w nagraniu dostępnym na Instagramie.