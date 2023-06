Omenaa Mensah POZWAŁA Piotra Krysiaka za "Dziewczyny z Dubaju"! Utrzymuje, że naruszył jej dobre imię

Omenaa Mensah idzie do sądu z Piotrem Krysiakiem. Miał naruszyć jej dobre imię

Zgodnie z oczekiwaniami, kolejne "Dziewczyny z Dubaju" już budzą kontrowersje. Piotr Krysiak niedawno przekazał, że jedna z celebrytek, Amma M. , miała złożyć do sądu wniosek o zablokowanie sprzedaży wspomnianej publikacji. Powód? Miało dojść do naruszenia jej dobrego imienia i upublicznienia nieprawdziwych informacji na temat jej życia.

Omenaa i jej prawnik domagali się, aby w ramach sądowego zabezpieczenia zablokować możliwość sprzedaży książki Krysiaka. Sąd jednak nie przychylił się do ich prośby, co potwierdziła Sylwia Urbańska, rzecznik prasowy ds. Cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie.

zyny Omenaa Mensah żąda od Krysiaka przeprosin i miliona złotych. Jest komentarz obu stron

W wypowiedzi dla serwisu Wirtualne Media Maciej Ślusarek zapowiada, że zamierza walczyć o dobre imię Omeny. Jak twierdzi, doszło do naruszenia jej dóbr osobistych "poprzez rozpowszechnianie w książce nieprawdziwych historii o niej" i niebawem do sądu wpływie stosowny pozew. Mensah będzie się domagać przeprosin i pokaźnej kary finansowej dla Krysiaka, która ma trafić na cele charytatywne.

Piotr Krysiak, w komentarzu dla tego samego serwisu, nie kryje zadowolenia z decyzji sądu i podkreśla, że zrobił, co było w jego mocy, aby zanonimizować bohaterów własnej publikacji. W nawiązaniu do sprawy twierdzi też, że team Omeny miał "wysyłać pisma z groźbami do dystrybutorów i księgarń". Prawnik, który ją reprezentuje, potwierdził jedynie, że uczulono dystrybutorów na to, że "książka prezentuje nieprawdziwe treści, które zniesławiają jego klientkę".