Omenaa Mensah relacjonuje luksusowe ferie we Francji

W ostatnich dniach - jak co roku o tej porze - o Omenie Mensah głośno jest w kontekście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Była pogodynka i jej mąż miliarder tradycyjnie wystawili na aukcję coś specjalnego. Tym razem zaoferowali weekend golfowy w Marbelli. Para filantropów zdążyła już przebić Macieja Musiała i jego sprzątanie do "Explosion".

Omenaa Mensah chwali się feriami we Francji. Jest oczarowana sztuką na stokach

Aktualnie Rafał Brzoska i jego żona ładują baterie na kolejnym zagranicznym urlopie. Jak na osoby z wyższych sfer przystało, w związku z okresem ferii zimowych wybrali się na narty . Aktywnym rodzinnym wywczasem Omenaa nie omieszkała oczywiście pochwalić się w social mediach. W czwartek opublikowała kilka zdjęć z zimową scenerią w tle , w tym m.in. parę kadrów, na których możemy podziwiać jej narciarskie stylizacje: czarny kombinezon z futrzanym kapturem i biały komplet z górą z artystycznym nadrukiem. Gwiazda zmienia narciarskie "looki" codziennie. Poprzedniego dnia szusowała np. w kurtce z domu mody Fendi za co najmniej 16 tysięcy złotych. W opisie do najnowszego posta 45-latka rozpływa się nad francuskim kurortem.

Od kilku lat wyjeżdżamy rodzinnie na narty do Courchevel we Francji - zaczęła, następnie zachwycając się tym, co poza świetnymi trasami narciarskimi za każdym razem tam zastają: