Omenaa Mensah składa życzenia nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej i publikuje zdjęcie z... Agatą Dudą

Omenaa Mensah i Agata Duda spędzają razem Dzień Edukacji Narodowej

Jej relacje z położonego w północno-wschodniej Afryce państwa nie zdążyły jeszcze zniknąć z Instastories, a Omenaa Mensah już zameldowała się w Warszawie. Była pogodynka od razu po powrocie do Polski zaliczyła spotkanie. I to z nie byle kim. Dzień Edukacji Narodowej 45-latka miała przyjemność spędzić bowiem z Agatą Dudą. Panie uczestniczyły w inauguracji szkolenia branżowego z zakresu kadr i płac organizowanego dla ukraińskich kobiet w Rio Edu Centrum. Wspólnym czasem pochwaliła się w sieci zarówno pierwsza dama, jak i ukochana Rafała. Obie wrzuciły kilka ujęć ze spotkania, a Mensah dodała również post z m.in. zdjęciem z Dudą. Obie szeroko się na nim uśmiechają.