Omenaa Mensah zdradza, JAKI PROGRAM w telewizji chce poprowadzić. "Jest taki tylko jeden..."

Omenaa Mensah o telewizji. Zdradza, jaki program chciałaby poprowadzić

W czwartek Mensah zorganizowała na swoim instagramowym profilu Q&A. Celebrytka odpowiedziała na rozmaite pytania internautów, dotyczące zarówno jej działalności zawodowej, jak i życia codziennego. Omenaa zdradziła m.in., czy mogłaby żyć bez pracy oraz do kogo bardziej podobny jest jej syn Vincent. Opowiedziała też na przykład o tym, jak wraz z Rafałem Brzoską dzielą domowe obowiązki. Jeden z internautów w swoim pytaniu postanowił poruszyć kwestię przyszłości celebrytki w telewizji i wprost zapytał ją, czy marzy jej się, by wystąpić w konkretnym programie w roli prowadzącej.

Tak, chciałabym wystąpić. Jest tylko jeden program w tym kraju, który chciałabym poprowadzić. Jest to nowe show, które mam nadzieję, kiedyś w tym kraju powstanie, będzie ono dotyczyło prawdziwego pomagania i ja chciałabym być prowadzącą ten program i wiem, że zrobiłabym to dobrze, bo ja te tematy po prostu bardzo dobrze czuję. I to jest jedyna opcja, w której mogłabym się zaangażować czasowo. Choć w sumie nie wiem, czy miałabym na to czas, ale dla tego programu bym pewnie ten czas musiała znaleźć - zdradziła w Q&A.