OPALONA I ZMĘCZONA Pippa Middleton pokazała się po raz pierwszy po porodzie (FOTO)

happy 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 19 Odpowiedz

Hehe zmęczona a co ona robiła do 25 roku życia? Ćpała? Piła? Puszczała się na tabsach? Dobrze że ja zdąrzyłam z dwójką do 25 roku życia i nie naraziłam dzieci na wady genetyczne ;)