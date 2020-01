Opatulona Dominika Gwit życzy miłego dnia. Fani: "Kochamy Twoją RADOŚĆ ŻYCIA!"

Dominika to również bez dwóch zdań przykład celebrytki, której nie można odmówić dystansu do siebie. Tańczy, śpiewa, recytuje, a internautów rozbawia nawet najzwyklejszymi wpisami, co też wydarzyło się i tym razem. Gwit postanowiła bowiem wybrać się na wycieczkę do Torunia, gdzie zafundowała sobie sesję zdjęciową, a jej efekty możemy podziwiać już na Instagramie. Choć słoneczko pojawiło się na niebie, to temperatura raczej do najwyższych nie należała. Domi postawiła więc tego dnia na zimową stylizację z kolorowym szaliczkiem w roli głównej.