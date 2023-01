Opatulona w futro Katarzyna Niezgoda baluje z narzeczonym w modnej warszawskiej knajpie (ZDJĘCIA)

Przez ponad dekadę Katarzyna Niezgoda tworzyła medialny związek z Tomaszem Kammelem , który zakończył się w atmosferze skandalu - z defraudacją 16 milionów złotych w tle . Po dłużej przerwie od show biznesu i zrzuceniu 30 kg celebrytka zapałała uczuciem do niejakiego Pawła Markiewicza , aspirującą "gwiazdę" disco polo, który pomógł jej odzyskać pewność siebie i sprawił, że zapragnęła powrócić na ścianki.

Żeby podtrzymać ogień w swoim związku, Niezgoda i Markiewicz regularnie chodzą na randki do modnych stołecznych knajp. Zdarza się, że ich schadzki zmieniają się w spotkania o charakterze towarzyskim i dołączają do nich znajomi. Tak było w poniedziałek, gdy była prezes Banku Pekao wybrała się z ukochanym i paczką przyjaciół do popularnego lokalu w centrum Warszawy.