Open’er Festival ODWOŁANY przez koronawirusa. "Dziwne i dewastujące uczucie... Mrok i smutek"

Open’er Festival to najpopularniejszy festiwal muzyczny w Polsce, na którym występują gwiazdy światowego formatu oraz najbardziej obiecujący artyści sceny muzycznej. Tegoroczna edycja miała odbyć się w pierwszy weekend lipca, a uświetnić ją mieli m.in.: Kendrick Lamar, Taylor Swift, The Killers czy The Chemical Brothers . Niestety wydarzenie zostało odwołane ze względu na pandemię koronawirusa.

To będzie pierwsze lato bez Open'era od 2002 roku. Dziwne i dewastujące uczucie... Mrok i smutek. Festiwale letnie to wszystko czego koronawirus nienawidzi. To emanacja życia, to muzyka i sztuka przeżywana razem, to wolność i radość. To celebracja zarówno wspólnoty jak i indywidualizmu. Tę rundę wirus wygrał, ale spokojnie - nie z takimi problemami ludzkość już sobie radziła. Zaraz wracamy. I będzie to powrót spektakularny! - wyznał szef firmy Alter Art, Mikołaj Ziółkowski.