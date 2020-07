Robert i Klara Lewandowscy przyłapani na mieście

Obserwator 12 min. temu zgłoś do moderacji 25 3 Odpowiedz

A ja Wam powiem tak, Robert Lewandowski jest najlepszym w historii polskim piłkarzem(indywidualnie) . Doprowadził do sytuacji ,że Niemcy widzą w Polaku kogoś kto jest co najmniej tak dobry jak nie lepszy od innych piłkarzy niemieckich. Osiąga szczyt umiejętności w najpopularniejszej dyscyplinie sportowej na świecie. Zarabia uczciwie pieniądze dzięki swoim umiejętnościom fizycznym, ale śmiem twierdzić, że bardziej dzięki inteligencji niż sile mięśni. Z pomocą doradców rozwija również swoje finansowe imperium(nigdy nie skończy jak Ronaldihno w więzieniu, lub Ronaldo na sypianiu z męskim prostytutkami). Ma żonę która poznał zanim został znany i bogaty. Nie musi się zastanawiać, czy jego żona chciała z nim być tylko dla pieniędzy. Reszta piłkarzy ma te same klony lub aspirujące "gwiazdeczki" które mam nadzieję widzą coś w tych piłkarzach poza łatwym życiem i setkami selfie dokumentujących ich wspaniałe życie. Popatrzcie na żonę Roberta Lewandowskiego, czy jest jej dużo.... jest. Ale czy udaje że coś robi... Nie. Ma bogatego męża, który ją pewnie kocha i dał jej pieniądze by coś sama stworzyła i ona to robi. Dlaczego mam negować fakt ,że żona wykorzystuje pieniądze męża by stworzyć własny biznes. Dla mnie byłaby to super frajda jakbym miał na tyle pieniędzy by dać swojej żonie jakieś pieniądze i widzieć, że ona potrafi też coś dobrego zrobić i mieć z tego przyjemność. Cieszę się, że dozżylem czasów gdzie Polak może osiągać taki status społeczny na arenie międzynarodowej i jednocześnie mnie martwi ,że nadal Polak bardziej zazdrości lub szydzi z tych co się starają i osiągają sukcesy. Zamiast cieszyć się sukcesem innych i starać się czerpać z takiego podejścia jak najwięcej by samemu dążyć do własnego sukcesu, niekoniecznie tak wielkiego jak osiągną Lewandowski. Jak będziemy patrzeć na życie w taki sposób, to nie będziemy może patrzeć na siebie oceniając kto jest z PiS, kto z PO, a kto czeka na jałumużnę od Państwa lub kto chwali się ciągłym wakacjami itd. Życzę miłego wieczoru wszystkim Polakom. p.s. Przestańmy zazdrościć, starajmy się tak pracować i mieć taką postawę życiową by każdy z Nas był zadowolony z tego co osiągną w życiu 🙂