Opole 2022. Maciej Kurzajewski i Tomasz Kammel ŻARTUJĄ z podwyżek paliwa. Publiczności nie było do śmiechu...

Tego typu muzyczne wydarzenia to jednak nie tylko śpiewające gwiazdy, ale i wysiłki całego sztabu zaangażowanych w przedsięwzięcie osób, między innymi prowadzący imprezę. Niedzielny koncert z okazji 70-lecia Telewizji Polskiej w ramach festiwalu w Opolu poprowadzili Karolina Pajączkowska , Katarzyna Cichopek , Tomasz Kammel i Maciej Kurzajewski.

Doświadczeni prezenterzy Telewizji Polskiej pomiędzy zapowiadaniem kolejnych wokalistów starali się podtrzymywać zainteresowanie widzów, racząc ich anegdotkami i nawiązaniami do aktualnych wydarzeń. Starannie wyreżyserowanymi i, niestety, nie zawsze trafnymi.

Czy ten wehikuł czasu, o którym cały czas mówicie, czy on również podróżuje w przyszłość? - padło z ust Kasi w nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi prezenterów.

Pewnie to zależy od ceny paliwa... - "spontanicznie" wyrwał się do odpowiedzi Kurzajewski, odnosząc się do ostatnich podwyżek cen paliw, które spędzają Polakom sen z powiek.