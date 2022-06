Opole 2022: Premiery. Znamy ZWYCIĘZCĘ tegorocznego konkursu!

Fan dawnego o... 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 8 Odpowiedz

Na tle byle jakich piosenek Lizar naprawdę wyznaczyła jakiś poziom. Kawałek idealny pod wesela, Bregović i podobne klimaty. Zespół Anka to porażka. Nuda jak flaki z olejem. Reszta kawałków też wcale nie lepsza. Poziom tragiczny. A już ta udawana Eurowizja to śmiech na sali. Dobrze że nie było jakiejś 3 nagrody bo czysta woda by musiała być śpiewana 4 raz. Tvpis zorala ten festiwal kompletnie - już prezenterki TVP info muszą to prowadzi bo nie ma komu. Dobrze że holecka z Kaczyńskim na ustach się nie pojawiła. A kura to już przechodzi samego siebie w samouwielbieniu