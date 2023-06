Opole 2023: Debiuty. Wiemy, kto WYGRAŁ tegoroczny konkurs!

Opole 2023 - Debiuty. To oni dziś walczyli o wygraną

W tym roku konkurs Debiutów podczas festiwalu w Opolu odbył się w piątek, a na scenie pojawiło się dziesięciu wykonawców, którzy próbowali przekonać do siebie jurorów. Niektórych z nich widzowie mogą już kojarzyć, bo przed publicznością wystąpiła m.in. formacja Felivers , która starała się wcześniej o możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji, a także Magda Bereda czy Ada Szulc .

Zobacz także: Kayah nie wystąpi w Opolu! "Festiwal ma być we wrześniu. Mam wtedy bardzo zajęty miesiąc!"

Jak co roku, do finałowej stawki dołączyli też artyści, którzy wygrali Festiwal Zaczarowanej Piosenki czy specjalne odcinki "Szansy na sukces". Pierwsze z wymienionych wydarzeń wygrała Marti Wójcik, z kolei w ramach słynnego show TVP szansę otrzymali Kamil Jachyra oraz Karolina Fryt. Klaudia Kowalik została z kolei wyłoniona przy okazji Opolskich Eliminacji do koncertu Debiuty.