Optymistyczna Joanna Krupa zdradza, jak SPĘDZI WIGILIĘ: "Nie będzie TRADYCJI"

Winicjusz(5) 12 min. temu

Polacy z niecierpliwością czekają na Święta Bożego Narodzenia, bo liczą, że Jezus ich odwiedzi i za darmo im przysporzy wiele dobra. Przede wszystkim, markowe wino, ale jak Jezus ma w ofercie też i inne alkohole, to jak najbardziej, wszystko się wypije. Do tego wyleczenie za free całej rodziny, łącznie z uzupełnieniem ubytków implantami w szczęce. Przydałby się także worek prezentów w postaci lodówki, pralki, telewizora, wyciskarki wolnoobrotowej. Ale jak Jezus by nic nie chciał za darmo ofiarować, tylko po prostu pogadać, to szkoda jego fatygi, ludzie w święta są zajęci ważniejszymi sprawami, karp bez Jezusa będzie tak samo smakował...