Orły 2020. Blada Agata Buzek zadaje szyku w śnieżnobiałej sukni (FOTO)

Włączyłam Orły myśle bede oglądać ale P rowadzacym młody Sthur ktory niesty ciegle przeplata docinki polityczne o dla mnie to juz zero przyjemności to niesmaczne miały byc Orly filmowe a to jakoś kabaret i kolejne polityczne wyciągania ... poważnie nie dało sie bez tego odciąć sie od Tej polityki. Sorki ale kto go wybrał mamy przecież tylu super prowadzących !!!!