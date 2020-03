Orły 2020. Figlarna Magdalena Cielecka promienieje na ściance (FOTO)

Empatia 23 min. temu zgłoś do moderacji 16 7 Odpowiedz

Ludzie, czy wy jesteście normalni? Zęby do poprawki? Zbrzydła? Wyglada staro i powinna zejść ze sceny? Czyli jak rozumiem, aktorka to już teraz ma być modelka, a jak starsza, to na emeryturę? Magdalena Cielecka gra świetnie w teatrze - czy ktoś z was wybrał się tam, żeby ją zobaczyć? Do pięćdziesiątki jej bliżej niż dalej, a prezentuje się fenomenalnie.