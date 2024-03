Orły 2024 - wyniki. Znamy tegorocznych laureatów!

boom 31 min. temu zgłoś do moderacji 23 10 Odpowiedz

Serio!? Film, ktory nie zdobyl nagrody ani dla najlepszego rezysera, ani dla najlepszego aktora I i II go- planowego, ani dla najlepszej aktorki I i II-go planowej, ani za najlepsze zdjecia, ani za kostiumy, ani za najlepszy scenariusz, zostal najlepszym filmem roku!? Serio!?? Odrazu widac,ze to ustawka,ze dostal nagrode bo kontrowersje byly, by zagrac na nosie poprzedniej wladzy i tyle w temacie.