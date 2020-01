Oscary 2020: "Boże Ciało" nominowane!

W poniedziałek tuż po godzinie 14 Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła tegoroczne nominacje do Oscarów. Dla Polaków najważniejsze było, czy Akademia doceni Boże Ciało, Jana Komasy. Okazało się, że tak.

Obraz został nominowany w kategorii "Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy". Wcześniej ta sama kategoria nosiła nazwę "Najlepszy film nieanglojęzyczny".

Przypomnijmy, że informacja o tym, że Boże Ciało będzie polskim kandydatem do Oscara, pojawiła się we wrześniu. Wówczas reżyser nie krył wzruszenia.

"Jest to dla mnie i dla całego zespołu ogromne wyróżnienie. (...) To kameralny film, którego entuzjastyczny odbiór na całym świecie nas zaskoczył i przerósł nasze oczekiwania. Mam nadzieję, że ta niezwykła historia zyska teraz więcej możliwości, by dotrzeć do większej liczby widzów na świecie" - mówił Jan Komasa.

Poniżej lista wszystkich kategorii i nominowanych: Najlepszy film:

"Ford vs Ferrari"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Parasite"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa:

Cynthia Erivo - "Harriet"

Scarlett Johanson - "Historia małżeńska"

Saoirse Ronan - "Małe kobietki"

Charlize Theron - "Gorący temat"

Renee Zellweger - "Judy"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy:

Antonio Banderas - "Ból i blask"

Leonardo DiCaprio - "Pewnego razu... w Hollywood"

Adam Driver - "Historia małżeńska"

Joaquin Phoenix - "Joker"

Jonathan Pryce - "Dwóch papieży"

Najlepszy reżyser:

"Irlandczyk" - Martin Scorsese

"Joker" - Todd Phillips

"1917" - Sam Mendes

"Pewnego razu.. w Hollywood" - Quentin Tarantino

"Parasite" - Joon-ho Bong

Najlepszy aktor drugoplanowy:

Tom Hanks - "Cóż za piękny dzień"

Anthony Hopkins - "Dwóch papieży"

Al Pacino - "Irlandczyk"

Joe Pesci - "Irlandczyk"

Brad Pitt - "Pewnego razu... w Hollywood"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Kathy Bates -"Richard Jewell"

Laura Dern - "Historia małżeńska"

Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"

Florence Pugh - "Małe kobietki"

Margot Robbie - "Gorący temat

Najlepszy scenariusz oryginalny:

"Na noże"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Pewnego razu.. w Hollywood"

"Parasite"

Najlepszy scenariusz adaptowany:

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Dwóch papieży"

Najlepszy pełnometrażowy film animowany:

"Jak wytresować smoka 3"

"Zgubiłam swoje ciało"

"Klaus"

"Praziomek"

"Toy Story 4"

Najlepszy film międzynarodowy:

"Boże Ciało", Polska

"Kraina miodu", Północna Macedonia

"Nędznicy", Francja

"Parasite", Korea Południowa

"Ból i blask", Hiszpania

Najlepszy dokument:

"Amerykańska fabryka"

"The Cave"

"Krawędź demokracji"

"For Sama"

"Kraina miodu"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:

"In the Absence"

"Learning to Skateboard in the Warzone"

"Life Overtakes Me"

"St. Louis Superman"

"Walk Run Cha-Cha"

Najlepszy film krótkometrażowy:

"Brotherhood"

"Świąteczny podarunek"

"Rączki"

"Miller & Son"

"Nefta Football Club"

"The Neighbors Window"

"Refugee"

"Saria"

"Siostra"

"Sometimes, I Think about Dying"

Najlepsza krótkometrażowa animacja:

"Córka"

"Hair Love"

"On ne mozhem zhit bez kosmosa"

"Hors Piste"

"Kitbull"

"Memorable"

"Mind My Mind"

"The Physics of Sorrow"

"Sister"

"Tio Tomás, A Contabilidade Dos Dias"

Najlepsza piosenka filmowa:

"I Can’t Let You Throw Yourself Away" - "Toy Story 4"

"I’m Gonna Love Me Again" - "Rocketman"

"I’m Standing With You" - "Przypływ wiary"

"Into the Unknown" - "Kraina lodu 2"

"Stand Up" - "Harriet"

Najlepsza muzyka oryginalna:

"Joker"

"Małe kobietki"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Najlepsza scenografia:

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"1917"

"Pewnego razu.. w Hollywood"

"Parasite"

Najlepszy montaż:

"Ford v Ferrari"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Parasite"

Najlepsze kostiumy:

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Pewnego razu... w Hollywood"

Najlepszy montaż dźwięku:

"Ford vs Ferrari"

"Joker"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Gwiezdne wojny. Skywalker. Odrodzenie"

"Najlepszy dźwięk:"

"Le Mans '66"

"Joker"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Najlepsze zdjęcia:

"Joker"

"The Lighthouse"

"Joker"

"1917"

"Pewnego razu.. w Hollywood"

Najlepsza charakteryzacja:

"Gorący temat"

"Nazywam się Dolemite"

"Downton Abbey"

"Joker"

"Judy"

"Małe kobietki"

"Czarownica 2"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Rocketman"