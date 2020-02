Oscary 2020. Bradley Cooper i Renee Zellweger SPOTKALI SIĘ na gali. Niezręcznie? (FOTO)

Ale Oscary to nie tylko wielkie święto kina czy też poniekąd święto mody, a również i świetna okazja do spotkań (często niezręcznych) na przykład byłych kochanków. Do jednego z takich spotkań doszło i tym razem, aczkolwiek w tym przypadku trudno mówić o niezręczności. Na oscarowej gali po dziewięciu latach od rozstania spotkali się bowiem Bradley Cooper i Renee Zellweger, o których gorącym uczuciu głośno było w latach 2009-2011.