Oscary 2020: Piotr Gliński ZALICZYŁ WPADKĘ, komentując wyniki!

Rywalizacja o Oscara z filmami wybitnych światowych reżyserów, takich jak Pedro Almodovar i Bong Joon-ho, to wielkie wyróżnienie dla polskiego filmu. Samo znalezienie się wśród najlepszych to ogromny prestiż dla jego twórców - powiedział w rozmowie z PAP-em.

W dalszej części swojej wypowiedzi Gliński nieco minął się z prawdą. Zaznaczył, że "trzeci rok z rzędu polski film wspierany profesjonalnymi działaniami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jest obecny podczas ceremonii rozdania Oscarów", zaliczając tym samym wpadkę. Co prawda, w zeszłym roku Zimna wojna była nominowana do prestiżowej nagrody, jednakże Ida, którą miał zapewne na myśli Gliński, to produkcja Pawła Pawlikowskiego, która zdobyła Oscara w 2015 roku.