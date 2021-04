Oscary 2021: 73-letnia laureatka Oscara flirtuje z Bradem Pittem. "Gdzie byłeś cały ten czas?"

Podczas 93. gali przyznania nagród Akademii Filmowej fani legendarnej Glenn Close po raz kolejny musieli obejść się smakiem. Nominowana w kategorii "najlepsza aktorka drugoplanowa" za rolę w Elegii dla bidoków gwiazda i tym razem nie zdobyła wytęsknionego Oscara. Statuetka powędrowała natomiast do artystki z Dalekiego Wschodu, 73-letniej Youn Yuh-jung .

Oh, Panie Pitt, jak to miło nareszcie Pana poznać. Gdzie Pan był cały ten czas, kiedy nagrywaliśmy w Tulsie? - żartobliwie rozpoczęła swoją przemowę, uśmiechając się do oklaskującego ją nieopodal Brada Pitta.