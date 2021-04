Oscary 2021: Margot Robbie zaskakuje SKROMNĄ kreacją (ZDJĘCIA)

Balonówa 17 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

15 artykuł o Oskarach pod rząd. Wystarczy. Kogo to obchodzi? Rozumiem 2-3 Ale 15? Zobaczcie sobie ile komentarzy mają te wszystkie artykuły. Nikt tym nie jest zainteresowany. Impreza sztucznie rozdmuchana, nudna, a te filmy i ludzie - nic specjalnego. Oskary to żaden już prestiż na świecie. Tylko USA się tym jarają i to też już coraz mniej. Zwłaszcza w obecnych czasach kiedy jest wielki kryzys i ludzie mają poważne problemy. Nie potrzeba nam kółka wzajemnej adoracji rozpasanych celebryckich milionerów z Hollywood.