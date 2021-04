Oscary 2021: Najlepszy film międzynarodowy - wyniki

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że mimo wpływu patogenu na naszą codzienność w świecie kina wydarzyło się naprawdę sporo. Pokazują to nie tylko nominacje w najgłośniejszych kategoriach, lecz także w tej dla "najlepszego filmu międzynarodowego". Jest to też dość bliska nam dziedzina, bowiem wielu rodaków zapewne wciąż pamięta zeszłoroczną walkę o wyróżnienie dla Bożego Ciała Jana Komasy .

W tym roku Polska co prawda nie zaznaczyła swojej obecności w tej kategorii, jednak do walki o to miano nominowano pięć głośnych produkcji, które zachwyciły fanów i krytyków. O tytuł "najlepszej" aspirowało pięć produkcji: Na rauszu, Better Days, Kolektyw, The Man Who Sold His Skin oraz Aida. Przypomnijmy, że w zeszłym roku statuetkę wygrał obsypany nagrodami obraz Parasite w reżyserii Bong Joon-ho.