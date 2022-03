Oscary 2022. Gwiazdy świętują w szczytnym celu na imprezie Elton John AIDS Foundation: Lady Gaga, Heidi Klum, Demi Lovato, Caitlyn Jenner (ZDJĘCIA)

Ego 45 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Lady Gaga jestem w szoku. Przepięknie wyglądała. Piękna sukienka , fryzura i makijaż. DV brzydka. Fatalne usta bardzo staro wyglądająca twarz /ma niespełna 67 lat to w obecnych czasach nie jest aż tak dużo jak kilkadziesiąt lat wstecz kiedy 50 letni byli postrzegani jak dziadkowie/ ale figura boska. CJ co to za kreacja. Pomyliła imprezy. Co myślała, że to wyjście do centrum handlowego na zakupy i przy okazji otwarcie jakiegoś butiku. Elton i David mają super synków. Małe przystojniaki z nich.