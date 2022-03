Oscary 2022. NAJLEPSZE KREACJE: zjawiskowa Jessica Chastain, ponadczasowa Zendaya, zmysłowa Zoe Kravitz (ZDJĘCIA)

Jessica Chastain w Gucci

Kodi Smit-McPhee w Bottega Veneta

Wiele modowych serwisów zaraz po Oscarach zachwycało się gołą klatą, którą na czerwonym dywanie świecił Timothee Chalamet. My jednak śmiemy twierdzić, że wczorajszego wieczora co najmniej kilku panów zasłużyło na to miano bardziej. Wśród nich znalazł się Kodi Smit-McPhee, który wystąpił w o wiele mniej oczywistej propozycji od Bottega Veneta.

Maggie Gyllenhaal w Schiaparelli Haute Couture

Billie Eilish w Gucci

Kreacja Billie wielu osobom nie przypadła do gustu. Warto jednak zaznaczyć, że artystka konsekwentnie pozostaje wierna swojemu stylowi. Nie dla niej przykuse mini i głębokie dekolty. Zdecydowanie chętniej chowa się pod górami tiulu i falban, kompletnie maskując swoją sylwetkę. Tak czuje się najbardziej komfortowo. A że robi to z takim rozmachem, to tylko chwała jej za to.