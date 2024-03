Oscary 2024. Emma Stone odebrała nagrodę w ROZPRUTEJ SUKIENCE! "Proszę, nie patrzcie na nią!" (WIDEO)

Wpadka Emmy Stone na Oscarach

Pewnie nikt nie dowiedziałby się o modowej awarii, która zadziała się na gorsecie kreacji, gdyby nie fakt, że Emma została wywołana do odebrania statuetki za wybitną rolę Belli Baxter we wzbudzających kontrowersje Biednych istotach .

Emma już na schodach, w drodze po odbiór Oscara, zasygnalizowała do kamery, że zdaje sobie sprawę z problemu. W trakcie wygłaszania przemowy gwiazda postanowiła zażartować z małego utrudnienia.

Moja sukienka pękła. Jestem przekonana, że stało się to podczas "I'm Just Ken" - nawiązała do spektakularnego występu Ryana Goslinga z hitem z filmu Barbie.