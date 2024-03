Oscary 2024 - wyniki. Kto otrzymał słynną statuetkę? Oto laureaci i laureatki

Oscary 2024 - wyniki. Znamy laureatów i laureatki

Za najlepszą aktorkę pierwszoplanową uznano w tym roku Emmę Stone za rolę w filmie "Biedne istoty" , a nagrodą dla roli drugoplanowej wyróżniono Da'Vine Joy Randolph za "Przesilenie zimowe" . W kategorii dla najlepszego filmu międzynarodowego tym razem zwyciężył obraz "The Zone of Interest" z Wielkiej Brytanii.

"The Zone of Interest" (Wielka Brytania) - WYGRANA

"Society of the Snow" (Hiszpania)

"Fire Inside" z filmu "Flamin' Hot: Smak sukcesu"

"I'm Just Ken" z filmu "Barbie"

"It Never Went Away" z filmu "Jon Baptiste: Amerykańska symfonia"

"Wahzhazhe (A Song For My People)" z filmu "Czas krwawego księżyca"

"What Was I Made For?" z filmu "Barbie" - WYGRANA