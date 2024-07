Osobliwa kreacja belgijskiej księżniczki. Kolorowy garniak z motylem nie spodobał się internautom: "Oczy bolą" (ZDJĘCIA)

Love&Peace 29 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Ten stroj jak najbardziej pasuje do cyrku, jakim jest belgijski dwor krolewski. Emerytowany Albert latami zdradzal Paole, Paola nie pozostawala mu dluzna I romansowala to z piosenkarzem to z fotografem. Kiedy wszyscy kotluja sie ze wszystkimi, to i z ksiezniczek z nieprawego loza wyrasta rebeliantka, lamiaca zasady wspolzycia spolecznego.