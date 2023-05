Ostatni wywiad Tiny Turner przed śmiercią. "Chcę, by zapamiętano mnie jako królową Rock'n'Rolla…"

Tina Turner mówi o śmierci

Ostatnia rozmowa z Tiną została przeprowadzona przez The Guardian w drugim tygodniu kwietnia tego roku. Dyskusja w znacznym stopniu dotyczyła przemijania i śmierci . Zapytana o to, jak chciałaby, aby o niej pamiętano, gwiazda estrady odpowiedziała bez chwili wahania.

Chcę, by zapamiętano mnie jako królową Rock'n'Rolla… Kobietę, która pokazała, że można i warto dążyć do sukcesu na swoich własnych zasadach.

Czy Tina Turner bała się starości?

Odpowiedzialny za rozmowę dziennikarz dość odważnie podsunął też gwieździe pytanie o to, czy jest coś, co przeraża ją w starości, czego się po prostu boi. I tutaj Tina pozostała absolutną optymistką.

Nic [mnie nie przeraża]. To życie to jedna wielka przygoda. Przyjmuję i akceptuję każdy kolejny dzień ze wszystkim, co ze sobą przynosi.