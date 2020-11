Ostatnia wieczerza Deynn przed liposukcją: PIZZA, SPAGHETTI, PĄCZKI... (ZDJĘCIA)

Trzeba przyznać, że Deynn i Majewski mogliby udzielać lekcji innym celebrytom, jak skutecznie przekonać do siebie ludzi i odzyskać dobre imię po kryzysie wizerunkowym. Fit influencerom udało się nie tylko zrehabilitować w oczach dotychczasowych, ale również "zwerbować" nowe rzesze wielbicieli, którzy z zapartym tchem śledzą kolejne poczynania Majewskich. Od ich powrotu do Wrocławia z Los Angeles para próbuje pokazać internautom, jaka to nie jest zwyczajna, dzień w dzień ukazując światu swoją "szarą codzienność": od nieustających treningów, przez gotowanie wymyślnych potraw po robienie "oryginalnych" makijaży.

W tym celi Majewscy wybrali się ostatnio do Krakowa, gdzie Marita odwiedziła jedną z tamtejszych klinik, żeby zafundować sobie liposukcję, a dokładniej lipomodelowanie ciała i nieoperacyjne napinanie skóry. Zabieg nie był szczególnie inwazyjny - polegał on na redukcji tkanki tłuszczowej przy pomocy ultradźwięków. Co ciekawe, dzień przed wizytą w klincei znana z obsesyjnego dbania o swoją figurę Deynn postanowiła dogodzić sobie wysokokalorycznymi przekąskami: na InstaStory influencerki pojawiła się relacja z restauracji, gdzie Marita zajadała się pizzą i spaghetti. Na tym nie koniec. W drodze do hotelu Majewska kupiła sobie dwa pączki. Z kolei następnego dnia Marita udała się na kolację, w ramach której raczyła się włoskimi bruschettami. Pokazała też zdjęcie witryny cukierni.