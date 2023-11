Ostatnia wielka miłość Gabriela Seweryna. Mówił, że młodszy o 25 lat Kamil jest dla niego "najpiękniejszy na świecie"

ppappaa 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Gabriel jako przedsiębiorca płci ogromne składki na NFZ. Kiedy potrzebował pomocy, karetka nie zabrała go do szpitala, za to pewnie w tym czasie zabierała jakiegoś schlanego żuła, który nie płacił ani grosza, zaliczał kolejny dojazd na sygnale w ostatnich latach i zapewne jeszcze dostał w pakiecie rezonans za kilka stów, na który płacący czekają co najmniej po pół roku. Oto Polska.