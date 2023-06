Ostry apel Hanny Lis po śmierci Doroty z Bochni. Wspomniała o córkach: "Byłam w dwóch trudnych, zagrożonych ciążach"

Wątpliwości 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Trochę nie zgadzam się z tym co ludzie piszą dosłownie wszędzie teraz. Hasło "płód bez wód płodowych nie ma szans na przeżycie". To jest nieprawda i świadczy o kompletnej niewiedzy ludzi. Dziecko po odpłynięciu wód ma gorsze warunki, ale ma szansę na przeżycie. We Wrocławiu przetrzymali tak ciążę 15 tygodni i urodziło się zdrowe dziecko. Do odpłynięcia wód najczęściej dochodzi przez bakterie, więc jeżeli dziecko jest zdrowe i bez wad to ciąża wymaga po prostu kompleksowej uważnej opieki. A również wiele kobiet woli próbować i donosić ciążę. Tak samo wyśmiewanie metody łóżka na podwyższeniu, sama leżę teraz 5 tydzień i dotrwałam do 34 tygodnia dzięki temu. Faktem jest, że nie mamy informacji odnośnie tego jak wyglądała opieka w Nowym Targu. W moim przypadku wydaję mi się nie do pomyślenia żeby zakażenie zostało nie wykryte przez personel: 3 razy dziennie pomiar temperatury, jak coś się dzieje to zgłaszam i od razu krew i crp. Kolejno co znowuż mogłoby się wydawać postronnym dziwne, a uważam za bardzo rozsądne, bo mi to wytłumaczyli w szpitalu: nie chcą za często badać mnie ginekologicznie, bo zwiększa to ryzyko zakażenia lub wywołania porodu. Ale jednak położne przychodzą na każde moje wezwanie, a lekarze odpowiadają na pytania. Wszystko zależy od specjalistów i opieki i nie wiem jak było w Nowym Targu, Iza z Przyszczyny wg smsów do rodziny nawet temperaturę mierzyła sobie sama, ale to nie zmienia faktu, że te ogólnikowe hasła są błędne i krzywdzące.