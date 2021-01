Oto Gottmik, pierwszy transseksualny mężczyzna w "Rupaul's Drag Race". Dołączy do "rodziny królewskiej" dragu? (ZDJĘCIA)

Przez 11 lat trwania show RuPaul's Drag Race dziesiątkom artystów trudniących się sztuką dragu udało się przebić do mainstreamu i zdobyć międzynarodową sławę oraz rzesze fanów. Oprócz samego RuPaula do "rodziny królewskiej" drag queens należą takie osobistości jak Bianca del Rio, Trixie Matell, Bob the Drag Queen, Violet Chachki czy Aquaria: każda z nich może pochwalić się spektakularną karierą, która nie ogranicza się jedynie do występów na scenie. Do tego grona niebawem dołączyć może Gottmik, czyli ukrywający się pod tym pseudonimem Kade Gottlieb.